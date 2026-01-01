تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالميا

رام الله/سما/

تراجعت أسعار ‌النفط في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها في الطريق صوب مكاسب أسبوعية وسط تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (6) ​سنتات، ما نسبته (0.08%)، لتصل إلى (76.24) دولارًا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة (0.06%)، ما يعادل (4) سنتات، مسجلًا (72.04) دولارًا.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب نسبتها (6%) والخام الأميركي (5%).

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة مساء أمس الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4130.58 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ أول يوليو.

كما ارتفعت أيضًا العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس 1.4% إلى 4140.80 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 60.25 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 2.3% إلى 1615.25 دولارًا, وزاد سعر البلاديوم 3.3% إلى 1253.25 دولارا.