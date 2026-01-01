البيت الأبيض يستبعد عقد لقاء قريب بينهما .. نتنياهو وترامب يبحثان التصعيد مع إيران ولبنان وتصريحات أردوغان ضد اسرائيل ..

وكالات /سما/

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مكالمة الليلة أبلغ خلالها نتنياهو ترامب أن تصريحات أردوغان وحلفائه المناهضة لوجود إسرائيل خطيرة.

وأطلع ترامب نتنياهو على آخر المستجدات بشأن التحركات الأمريكية في الخليج، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات.

كما أشار البيان إلى أن نتنياهو "أثار الحاجة إلى مناطق أمنية بعد أن صرّح الرئيس ترامب بأنه "يعتقد أن إسرائيل تريد الانسحاب من لبنان".

مع ذلك، أفاد مصدر في البيت الأبيض لموقع واللا العبري أنه لا توجد خطط في هذه المرحلة لعقد اجتماع بين نتنياهو وترامب.

يأتي الحوار بين نتنياهو وترامب في ظل موجة الهجمات الأمريكية التي استمرت طوال الليل في إيران.

ووفقًا لتقارير الليلة، سُمع دوي انفجارات في مدينة كونرق جنوب شرق إيران، وفي بوشهر، وبندر عباس، ومواقع أخرى في إيران.

وشنت الولايات المتحدة موجة من الهجمات واسعة النطاق والدموية في جنوب إيران ومناطق أخرى الليلة الماضية. وتزامن ذلك مع مغادرة نائب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي قُتل في غارات أمريكية في أبريل الماضي.

وتُبلغ إيران باستمرار عن الهجمات الجارية، وعن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينتي تشابهار جنوب شرق إيران وبوشهر جنوب غربها.

وفي الوقت نفسه، يتنصل مسؤولون أمريكيون كبار من مسؤوليتهم عن الهجمات، مصرحين: "لسنا نحن من فعل ذلك". وفي الوقت نفسه، نفى التلفزيون الإيراني الرسمي التقارير التي تفيد بوقوع انفجارات في بندر عباس، لكنه لم يعلق على التقارير التي تفيد بسماع دوي انفجارات في مناطق أخرى.