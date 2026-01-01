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الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على بضائع مستوطنات الضفة والقدس الشرقية

الجمعة 10 يوليو 2026 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على بضائع مستوطنات الضفة والقدس الشرقية



بروكسل/سما/

عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تُحدد فيها سلسلة من الخطوات المحتملة لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

وستُعرض الوثيقة، التي عُممت يوم الأربعاء، والتي لا تُعد حتى الآن مقترحًا رسميًا، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت على سفراء الدول يوم الجمعة للمناقشة، ثم في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد طلبت أكثر من 20 دولة من المفوضية في يونيو/حزيران الماضي تقديم خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات.

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