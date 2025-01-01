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ما الذي تجهزه طهران للمواجهة القادمة ؟ ..إسرائيل ترصد نشاطاً نووياً إيرانياً غير عادي ..

الخميس 09 يوليو 2026 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الذي تجهزه طهران للمواجهة القادمة ؟ ..إسرائيل ترصد نشاطاً نووياً إيرانياً غير عادي ..



القدس المحتلة/سما/

تستعد إسرائيل لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران، وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن لدى تل أبيب "خططًا جاهزة" للهجوم إذا أقدمت طهران على ما وصفته بـ"خطأ"، في وقت تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران تعمل على ترميم قدرات عسكرية قد تضررت خلال الحرب.

وبحسب ما أوردت القناة 12 العبرية، يوم الخميس، فإن إسرائيل تتابع التطورات في إيران بعد الضربات الأميركية الأخيرة، فيما نقلت القناة عن مسؤول أمني قوله: "نراقب بيقظة التطورات في إيران. في الوقت الحالي هي في مركز الجهد الأمني الرئيسي في هذه الأيام. توجد أصلًا خطط جاهزة للهجوم إذا ارتكبوا خطأ. حاليًا لا تغيير في التعليمات".

ووفق التقرير، تواصل إسرائيل تعريف إيران باعتبارها الجبهة المركزية، وتحافظ على جاهزية عالية انطلاقًا من تقدير مفاده أن الوضع قد يتغير بسرعة. وتقدّر تل أبيب، بحسب القناة، أن إيران تعمل في هذه الأيام على ترميم منظومتين مركزيتين تضررتا خلال الحرب: منظومة الصواريخ الباليستية ومنظومة الدفاع الجوي.

وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن هاتين المنظومتين ستكونان ضروريتين لطهران في حال اندلاع مواجهة إضافية، سواء مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة أو مع الطرفين معًا؛ وبحسب التقديرات، يهدف ترميم منظومة الدفاع الجوي الإيرانية إلى تعقيد أي هجمات مستقبلية داخل إيران، أو على الأقل تقليص فعاليتها.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول أمني إسرائيلي آخر قوله، إن "العيون على الكرة، والكرة موجودة في ملعب إيران". وأضاف أن "القدرة على توقع ما سيحدث في هذه الساحة، في الوضع الحالي، قد تكون الأدنى منذ فترة طويلة".

وعرضت القناة صور أقمار اصطناعية جديدة قالت، إنها التقطت في أواخر حزيران/ يونيو 2026، وتشير إلى "نشاط غير عادي" في مجمع "جبل المعول" المعروف باسم "جبل بيكآكس" (Pickaxe Mountain)، وهو موقع تربطه تقارير ببرنامج إيران النووي.

ووفق القناة، تثير هذه الصور أسئلة في إسرائيل والولايات المتحدة حول مدى التزام إيران بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مع واشنطن. واستند التقرير إلى تحليل أجراه "معهد العلوم والأمن الدولي" في الولايات المتحدة، أشار إلى رصد حركة مركبات في المجمع، واستمرار أعمال في منظومة الأنفاق ومداخلها.

وبحسب المعهد، فإن مذكرة التفاهم تلزم إيران بالحفاظ على "الوضع القائم" في المجال النووي. ولذلك، إذا كانت الأعمال المرصودة مرتبطة فعلًا ببرنامجها النووي، فإنها قد تتعارض مع التفاهمات بين واشنطن وطهران، وفق تحليل المعهد.

في المقابل، أشار التقرير إلى أنه لم تُرصد نشاطات مهمة في بقية المواقع النووية المركزية في إيران. ففي نطنز، يظهر نشاط محدود فقط، بينما لا تزال نقاط الوصول إلى المنشآت تحت الأرض مدمرة، ولم تُرمم منظومات البنية التحتية بعد.

كما لم تُرصد، بحسب التقرير، تغييرات جوهرية في موقعي فوردو وأصفهان، ولا تزال مداخل الأنفاق في المنشآت مغطاة بالتراب.

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