شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركبة غرب مدينة غزة

غزة /سما/

استشهد مواطن، وأصيب آخرون بجروح، مساء يوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة مدنية غرب مدينة غزة.

وتعاملت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع شهيد وإصابتين، جراء استهداف مركبة عند مفترق حيدر.

وفور وقوع الاستهداف، قامت الطواقم الطبية بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ونقلهم رفقة جثمان الشهيد إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية.

وأفادت مصادر طبية، بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ فجر اليوم بلغت 3، بينهم اثنان في جنوب القطاع، وآخر في شماله.