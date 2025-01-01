نيويورك تايمز: صدمة في إيران اثر إصابة الرئيس ووزير الخارجية بعد تعرضهما لمحاولة قتل

وكالات / سما/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن الرئيس الإيراني ووزير خارجيته أصيبا بجروح بعد تعرضهما لهجوم جسدي من قبل متطرفين يعارضون المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال موكب جنازة خامنئي.

أدت تطورات اليوم الماضي، والتي شملت تجديد الهجمات الأمريكية، إلى تعميق هذه الانقسامات، ووضعت فصيلاً من المسؤولين الإيرانيين الذين يدعمون المفاوضات مع واشنطن في مواجهة المتشددين الذين يعارضون بشدة توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.

كما اتهم الفصيل المؤيد للمحادثات الولايات المتحدة بانتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار. ومن بين الشخصيات البارزة الرئيس الإيراني مسعود بازخشان ، الذي صرّح يوم الأربعاء بأن واشنطن "تسيء معاملة خصومها، وتضع العراقيل، وتضللهم". أما المجموعة المنافسة، المؤلفة من أقلية من المتشددين اليمينيين المتطرفين، فقد وجّهت غضبها نحو الرئيس الإيراني وفريق التفاوض.

تصاعدت حدة التوترات داخل إيران وخارجها خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، التي استمرت أسبوعاً، وأقيمت في خمس مدن إيرانية وعراقية. وصل جثمان خامنئي إلى النجف بالعراق مع بدء الغارات الجوية الأمريكية، وكان من المقرر أن يعود إلى إيران لدفنه في مشهد يوم الخميس.

على مدار الأسبوع، ومع تقدم مراسم الجنازة، استهدفت الفصائل المتشددة في إيران مسؤولين حكوميين. تعرض السيد بازهاكيان لهجوم يوم الاثنين من قبل حشد من أنصاره المتشددين الذين حاولوا دهسه، وهم يهتفون "الموت للمسترضين"، أثناء مشاركته في موكب الجنازة، وفقًا لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات من معاونيه في مكتبه. ترنّح السيد بازهاكيان، وبدا عليه الاضطراب، بينما كان حراسه الشخصيون يسحبونه ويدفعونه عبر الحشد.

كما تعرض وزير الخارجية عباس عراقجي ، وهو مسؤول حكومي آخر من فريقه، للرشق بالحجارة يوم الاثنين أثناء مطاردته في زقاق خلال جنازة.

ولوّح المهاجمون بالأعلام، ووجهوا إليه الشتائم، ودعوا إلى قتله، وفقًا لمقطع فيديو للحادثة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب مسؤولون حكوميون ومؤيدون باعتقال المعتدين على الرئيس ووزير الخارجية، ودعوا القضاء إلى تقديم المتطرفين إلى العدالة.

بعد هذه الحوادث بفترة وجيزة، استؤنفت الأنشطة في مضيق هرمز. وهاجم الحرس الثوري الإيراني عدة سفن تجارية عابرة لهذا الممر المائي الحيوي هذا الأسبوع. وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، شنت الولايات المتحدة غارات جوية مكثفة على عشرات الأهداف على طول الساحل الجنوبي لإيران. وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.