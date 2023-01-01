الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,118 شهيداً

رام الله /سما/

أعلنت الصحة يوم الخميس، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,118 شهيد، و173,615 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبينت الصحة في تقريرها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، و17 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,092 شهيدا، والإصابات إلى 3,507، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.

وبينت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.