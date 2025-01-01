الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 8 صواريخ إيرانية

عمان /وكالات /

صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، يوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

و قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن أجواء المملكة تعرضت لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، اليوم الخميس.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنثة «إكس»: «تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل، على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها».

وأكد أن «القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، وتسخر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين».

وأشار إلى أن «الجهات المعنية ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة»، داعيًا إلى «الالتزام بها وتجنب نشر الاخبار المغلوطة».

من جانبها، أصدرت السفارة الأمريكية لدى عمّان، تحذيرًا لرعاياها في الأردن، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار بمختلف أنحاء المملكة.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «التقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو صواريخ في المجال الجوي الأردني».

ودعت رعاياها إلى البحث عن ملجأ آمن، والالتزام بالبقاء في أماكنهم ومنازلهم، ومتابعة المستجدات والتنبيهات الصادرة عن السلطات المحلية.