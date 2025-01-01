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الرئيس عباس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 تشرين ثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية

الخميس 09 يوليو 2026 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 تشرين ثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية



رام الله/سما/

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.

ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين.

هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.

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