طهران : أمريكا هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

طهران /وكالات /

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن الهجوم الأميركي فجر يوم الخميس، استهدف جسراً للسكك الحديدية يُستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا.

وذكرت الوكالة أن هذا المسار، الذي يمر ⁠عبرتركمانستان وكازاخستان، يعد ​طريقاً ​برياً مهماً إلى الصين، وازدادت ‌أهميته خلال الحصار الأميركي الذي ​فرض هذا ⁠العام على موانئ ​إيران.

وأضافت ‌أن روسيا تستخدم هذا الطريق أيضاً لنقل ‌البضائع إلى إيران منذ أواخر عام 2025.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية يوم الخميس، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر جنوبي إيران.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها.