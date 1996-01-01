اعتدى عليها جنسيا وشهر بها.. الزام ترامب بدفع 5 ملايين دولار لكاتبة صحفية

سما / وكالات /

قرر قاض أمريكي، الأربعاء، إلزام الرئيس دونالد ترامب بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين مدنية إلى أنه اعتدى عليها جنسيا وشهر بها.

وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الأسبوع الماضي، النظر في استئناف تقدم به ترامب للطعن في الحكم الأصلي الصادر في أيار/ مايو 2023، والذي ألزمه بدفع مليوني دولار تعويضا عن الاعتداء الجنسي، وثلاثة ملايين دولار بسبب تصريحات اعتبرتها المحكمة تشهيرا بالكاتبة، وبامتناع المحكمة العليا عن نظر الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا.

وتعود القضية إلى اتهام كارول، البالغة من العمر 82 عاما، وهي صحفية وكاتبة عمود سابقة، ترامب بالاعتداء عليها داخل غرفة لتبديل الملابس في أحد المتاجر الكبرى بمدينة نيويورك عام 1996.

وعقب نشر هذه الاتهامات في كتاب عام 2019، وصف ترامب الكاتبة بأنها "مجنونة"، معتبرا أنها اختلقت القصة.

وفي أحدث تطورات القضية، أمر القاضي الفدرالي لويس كابلان، الأربعاء، بصرف مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي كان ترامب قد أودعه لدى المحكمة، كما نص القرار على دفع فوائد مستحقة تراكمت على المبلغ، من دون تحديد قيمتها.

وفي قضية تشهير منفصلة في نيويورك، سبق أن أُمر ترامب بدفع 83.3 مليون دولار لكارول، وقد أُيد ذلك الحكم في مرحلة الاستئناف، إلا أن تنفيذه لا يزال معلقا.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام أمريكية في أواخر أيار/ مايو بأن كارول نفسها أصبحت موضع تحقيق جنائي.

وذكرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن التحقيق الذي فتحه مدعون في وزارة العدل يهدف إلى التحقق مما إذا كانت كارول قد أدلت بشهادة كاذبة تحت القسم خلال إفادات عدة مرتبطة بالدعاوى المقامة ضد ترامب.