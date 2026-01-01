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وفد حماس يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق

الخميس 09 يوليو 2026 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حماس يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق



غزة / سما /

أعلنت حماس، مساء الأربعاء، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف المفاوضات مع الوسطاء بهدف الاتفاق على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.

 
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، في بيان، إن وفداً من قيادة حماس برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة "لاستكمال المفاوضات واللقاء مع الوسطاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق حول الانتقال إلى المرحلة الثانية".

وشدد النونو، على تأكيد حماس ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، وتسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها"، وأشار إلى أن ذلك يأتي "لا سيما بعد استقالة لجنة إدارة القطاع قبل يومين".

 
وأكد النونو، استكمال الاستعدادات الوطنية والحكومية في قطاع غزة للتنفيذ وتسهيل مهام الاستلام والتسلم"، وذكر أن وفد حماس المفاوض "يعود بعد أقل من يومين للقاهرة بعد مفاوضات استمرّت عدة أيام الأسبوع الماضي بما يشير إلى تكثيف اللقاءات التفاوضية في هذه الجولة".
 
والاثنين، أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد الفرا، قائلاً إن الخطوة تأتي "تأكيداً لجدية الالتزام بتنفيذ الاتفاقات، وتسهيل انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
 
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الموظفين سيواصلون عملهم بصفتهم موظفي دولة تحت إشراف اللجنة الوطنية فور تكليفهم بالمهام رسمياً، داعياً إلى تجنب حدوث أي فراغ إداري خلال المرحلة الانتقالية.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المشاورات التي تستضيفها القاهرة بشأن استكمال تنفيذ الاتفاق، وكان آخرها في 30 يونيو/ حزيران 2026، وقالت حماس حينها إن وفدها سيواصل بحث "خارطة الطريق" مع الوسطاء.

 
والجمعة، كشفت تقارير عبرية عن مباحثات أجراها "مجلس السلام" بشأن الجداول الزمنية والترتيبات المرتبطة بخطة "اليوم التالي" في غزة، في ظل ما قالت إنه "قرار أمريكي بالمضي في تنفيذ إعادة إعمار تدريجية في مناطق تسيطر عليها دولة الاحتلال، رغم عدم نزع سلاح حركة حماس".
 
والأسبوع الماضي، قالت هيئة البث العبرية إن الولايات المتحدة سلمت تل أبيب وثيقة تتضمن مطالب تتعلق بقطاع غزة، من بينها المضي في إعادة الإعمار حتى دون نزع سلاح حماس.

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