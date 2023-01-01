الاحتلال يواصل خروقاته : قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي شرق غزة

غزة / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الخميس- خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي أن طائرات الاحتلال المسيّرة من نوع “كواد كابتر” وآليات الاحتلال أطلقت نيرانًا كثيفة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقي المدينة.

وأقدمت قوات الاحتلال على توسيع ما يُعرف بـ”المنطقة الصفراء” في حي التفاح، وسط إطلاق نار مكثف، ومحاصرة عدد من العائلات داخل المنطقة.

ووفق شهود فإن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في حين فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1078 شهيدا، إضافة إلى 3474 مصابا، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,104 شهداء و173,582 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.