مجتبى خامنئي تعافى ويواصل إدارة السلطة وسط ترتيبات جديدة

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن مسؤولين إيرانيين وسياسيين مقربين من النظام ودبلوماسيين أجانب، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعافى من الإصابات التي تعرض لها خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية، مؤكدة أن غيابه عن الظهور العلني طوال الأشهر الأربعة الماضية يعود إلى اعتبارات أمنية، مع استمراره في إدارة شؤون السلطة.

وأضافت المصادر أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعاظم دور الحرس الثوري داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب الدفع بجيل شاب أكثر استعداداً لتحمل المخاطر. كما رجح مسؤول إصلاحي إيراني سابق أن تتجه البلاد نحو مزيد من التشدد السياسي، مقابل انفتاح أكبر في بعض الملفات الاجتماعية.