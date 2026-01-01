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اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

الخميس 09 يوليو 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين



رام الله/سما/

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فجر الخميس، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين وأعمال التوسع الاستيطاني.

في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت وقرية جمالا شمال غربي المدينة، واعتقلت أما وبناتها الثلاث بعد الاعتداء عليهن وتخريب منزل العائلة.

كما امتدت العمليات إلى محافظة نابلس، حيث اقتحمت قرية روجيب وبلدة بيتا وقرية اللبن الشرقية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم الشاب حمزة العشيبي ووالده، والأسير المحرر لؤي حمايل، إضافة إلى رضا عويس عقب مداهمة منازلهم.

وفي جنين، انتشرت قوات الاحتلال في حي خلة الصوحة وأطلقت قنابل صوت باتجاه الأهالي، بينما اقتحمت منطقة واد الفارعة جنوب طوباس وأطلقت النار خلال العملية.

أما في بيت لحم، فواصل مستوطنون أعمال تأهيل الطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة "القرن" شرق بلدة المنيا، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الصحافي حسن عبد الجواد من مخيم الدهيشة.

وفي شمال القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في حي الأمعري ببلدة كفر عقب، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم نجل الشهيد مصباح أبو صبيح.

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