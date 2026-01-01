أردوغان: ما يحدث في غزة كارثة ويجب إحلال السلام والهدوء بأقرب وقت وإسرائيل تحاول إغراق المنطقة بالفوضى

وكالات /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه طرح قضية غزة في قمة الناتو بأنقرة بإصرار وشدد عليها.

وأكد أن ما يحدث في غزة كارثة بالشرق الأوسط، ويجب إحلال السلام والهدوء فيها بأقرب وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة.

وفيما يخص هجمات إسرائيل بالمنطقة، أوضح الرئيس التركي أن من يربطون أمنهم ببقاء المنطقة غارقة في الفوضى يحاولون إطفاء أي بصيص للسلام مهما كان ضئيلا.

وأضاف أن المنطقة لم تعد تحتمل مزيدا من التوتر أو الصراعات، فالإنسانية اليوم بحاجة إلى السلام والطمأنينة والاستقرار بقدر حاجتها إلى الهواء والماء.