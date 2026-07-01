ثورة محللي ونجوم الكرة العالمية ضد تقنية "الفار" مسترة ؛مصر تعرضت لسرقة علنية لإنقاذ الأرجنتين وميسي

وقد وجه الخبراء انتقادات لاذعة تشكك بحدة في نزاهة القرارات التحكيمية للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وطاقم تقنية الفيديو (فار)، معتبرين أن اللقاء شهد تناقضا تحكيميا واضحا أثر على النتيجة الإجمالية للمباراة.

وجاءت ذروة الغضب والجدل بعد القرار الحاسم بإلغاء هدف المهاجم المصري مصطفى زيكو، بداعي وجود خطأ مسبق في بداية اللقطة ضد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، وهو القرار الذي اعتبره المحللون قاسيا ولا يستوجب إلغاء هدف شرعي بعد هجمة مرتدة منظمة، مؤكدين أن معايير التحكيم في البطولة غابت عنها الكفاءة في اللحظات المصيرية للفراعنة.

وجاءت أبرز ردود الفعل العالمية كالتالي:

النجم الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي الحالي جيمي كاراغر: انتقد بشدة التناقض التحكيمي في البطولة، مؤكدا: "أؤكد لكم أنه لو كان هذا الهدف لفريق آخر أو سجل في الدوري الإنجليزي أو الإسباني لاحتسب فورا.. لو كان الهدف ضد فريق آخر لمر بسلام".

جيمي كاراغر

نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا: شن هجوما لاذعا عبر شبكة "برايم فيديو"، قائلا: "لن أهتم بما سيقوله الناس، منتخب مصر تعرض لسرقة علنية.. وظيفة تقنية حكم الفيديو "الفار" تصحيح الأخطاء الواضحة وليس محو الذكريات الكروية، ويبدو أن الحكام كانوا يبحثون عن مبرر تافه لإنقاذ الأرجنتين، ولو سجل نفس الهدف للأرجنتين لما ألغاه أحد".

باتريس إيفرا

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي آلان شيرر: أعاد نشر لقطة تعرض محمد صلاح للعرقلة داخل منطقة الجزاء قبل هدف الأرجنتين الثالث القاتل، وعلق بغضب: "إما أن يحتسب الحكم المخالفتين أو يتغاضى عنهما معا، لكن رفض مراجعة لقطة صلاح أمر سيىء للغاية ويؤكد التناقض" .

آلان شيرر

مدرب منتخب مصر حسام حسن: قاد هجوم الفراعنة متهما الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمجاملة الأرجنتين لضمان استمرار حامل اللقب ونجمه ليونيل ميسي في البطولة لأهداف تسويقية وتجارية بحتة.

يذكر أن مصر تقدمت بالنتيجة (2-0) بفضل ثنائية مصطفى زيكو، قبل أن تنجح الأرجنتين في العودة بريمونتادا قاتلة قادها روميرو، ميسي، وإنزو فرنانديز في الوقت بديل الضائع، ليضرب التانجو موعداً مع سويسرا في ربع النهائي.