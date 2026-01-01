مخطط إسرائيلي للسيطرة على برك سليمان.. طريق استيطاني وميزانية للترميم

بيت لحم / سما/

في خطوة جديدة تستهدف أحد أبرز المواقع التاريخية في محافظة بيت لحم يواصل المستوطنون بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية مخططا للسيطرة على برك سليمان في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على المواقع التراثية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بشأن نيته زيارة البرك قبل أن يتراجع عن ذلك، أن ما تسمى وزارة التراث الإسرائيلية خصصت ميزانية بقيمة 10 ملايين شيكل لتنفيذ أعمال ترميم واسعة في الموقع، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة عليه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه.

وبحسب التقرير تم الاتفاق أيضا على شق طريق يربط مستوطنة أفرات ببرك سليمان الثلاث، كما يظهر في المخططات، بالتزامن مع انطلاق أعمال الترميم، بهدف تهيئة الموقع لاستخدام المستوطنين كمقصد للسباحة والاستجمام.