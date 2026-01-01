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استطلاع إسرائيلي يقلب الموازين: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في المقاعد ورئاسة الحكومة

الخميس 09 يوليو 2026 07:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع إسرائيلي يقلب الموازين: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في المقاعد ورئاسة الحكومة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد بثته قناة 13 الإسرائيلية مساء الأربعاء تحولا لافتا في خريطة القوى السياسية داخل إسرائيل، إذ تصدر حزب "ياشار" بقيادة غادي آيزنكوت نتائج الاستطلاع بحصوله على 23 مقعدا، متقدمًا لأول مرة على حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب نتائج الاستطلاع، ارتفع تمثيل حزب آيزنكوت بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما تراجع الليكود إلى 22 مقعدا ليحل في المرتبة الثانية.

وفي المقابل، فقد حزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت الزخم الذي حققه في الاستطلاع السابق، بعدما خسر مقعدين، ليستقر في المركز الثالث بـ15 مقعدا.

حصل كل من حزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، يليهما حزب شاس، وحزب اليهودية الموحدة، وحزب عوتسما يهوديت بـ 8 مقاعد لكل منهم.

وحصل حزب حداش-تعل على 6 مقاعد، بينما حصل كل من حزب الموحدة وحزب الصهيونية الدينية على 5 مقاعد.

خريطة الكتل: كتلة نتنياهو المعارضة بـ 58 مقعدًا، وكتلة نتنياهو بـ 51 مقعدًا، والأحزاب العربية بينهما بـ 11 مقعدًا. 

وبشأن خريطة الكتل، حصلت أحزاب المعارضة على 69 مقعدا مقارنة بـ 51 مقعدًا للائتلاف الحالي.

وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، يتقدم آيزنكوت على نتنياهو، حيث يعتقد 46% أنه الأنسب لهذا المنصب، مقابل 36% لنتنياهو، و18% أجابوا بأنهم لا يعرفون

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