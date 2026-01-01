ضربات أميركية تستهدف مواقع في إيران و«الحرس» الثوري يتوعد برد واسع

وكالات /سما/

قالت القيادة ​المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الجيش يشن أحدث غاراته على إيران، وذلك بعد ساعات ‌من إعلان ‌الرئيس ​دونالد ‌ترمب ⁠أن ​الاتفاق المؤقت لوقف ⁠الحرب مع إيران قد «انتهى»، فيما توعد «الحرس الثوري» الإيراني بالرد على الضربات الأميركية معلنا أنه «سيشن هجوما واسعا على مصالح أميركية» في المنطقة.

وأوضحت القيادة أن الغارات تهدف إلى ⁠إضعاف قدرة إيران ‌على ‌تهديد حرية ​الملاحة ‌البحرية في مضيق ‌هرمز. وكتبت القيادة في منشور على منصة إكس «تُحمل الولايات ‌المتحدة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر ⁠الذي ⁠شنته في الآونة الأخيرة على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحُرية في ممر بحري دولي حيوي».

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن مصدر مطلع أن «أميركا أبلغت إسرائيل قبل الهجوم على إيران»، فيما أوردت وكالات الأنباء الإيرانية معلومات مفادها سماع دوي انفجار في محافظة بوشهر، وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من مدينة جابهار الإيرانية بعد سماع دوي انفجارات.