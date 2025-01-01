بالأرقام.. بنك فلسطين يتصدر قائمة القطاع المصرفي

رام الله/سما/

تصدّر بنك فلسطين قائمة البنوك العاملة في فلسطين من حيث مجموع الموجودات حتى نهاية عام 2025، بعدما بلغت موجوداته نحو 10.65 مليار دولار، وفق بيانات جمعية البنوك في فلسطين.

ويُظهر تحليل "الاقتصادي" أن بنك فلسطين احتل موقعاً متقدماً بفارق واضح عن بقية البنوك، إذ شكّلت موجوداته نحو 38% من إجمالي موجودات البنوك الواردة في الجدول، والبالغة نحو 28.16 مليار دولار.

وجاء البنك العربي في المرتبة الثانية بموجودات بلغت نحو 5.45 مليار دولار، أي ما يقارب نصف موجودات بنك فلسطين، فيما حل البنك الإسلامي العربي ثالثاً بنحو 1.94 مليار دولار، تلاه البنك الإسلامي الفلسطيني بنحو 1.78 مليار دولار، ثم بنك القدس خامساً بموجودات بلغت نحو 1.67 مليار دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.

تركز واضح في أكبر خمسة بنوك

وتكشف الأرقام أن أكبر خمسة بنوك من حيث الموجودات استحوذت مجتمعة على نحو 76% من إجمالي موجودات البنوك العاملة في فلسطين، ما يعكس تركزاً مرتفعاً في القطاع المصرفي.

وبلغت موجودات بنك فلسطين والبنك العربي معاً نحو 16.1 مليار دولار، بما يعادل حوالي 57% من إجمالي الموجودات، الأمر الذي يضع البنكين في موقع مؤثر داخل القطاع المصرفي الفلسطيني.

وحافظت البنوك الإسلامية على حضور لافت ضمن قائمة البنوك الأكبر حجماً، إذ جاء البنك الإسلامي العربي في المرتبة الثالثة، والبنك الإسلامي الفلسطيني في المرتبة الرابعة، بينما جاء مصرف الصفا في المرتبة الثانية عشرة بموجودات بلغت نحو 369.8 مليون دولار.

وبلغت موجودات البنوك الإسلامية الثلاثة مجتمعة نحو 4.1 مليار دولار، بما يمثل قرابة 14.5% من إجمالي موجودات البنوك المدرجة في الجدول.

وجاء بنك القدس خامساً، يليه البنك الوطني في المرتبة السادسة بموجودات بلغت نحو 1.48 مليار دولار، ثم بنك القاهرة عمان بنحو 1.21 مليار دولار.

وحل بنك الأردن في المرتبة الثامنة بنحو 988.6 مليون دولار، تلاه بنك الاستثمار الفلسطيني بنحو 883 مليون دولار، ثم بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنحو 850.9 مليون دولار.

أما في المراتب الأخيرة، فجاء البنك الأهلي الأردني بموجودات بلغت نحو 645.7 مليون دولار، ثم مصرف الصفا، وأخيراً البنك العقاري المصري العربي بنحو 229.7 مليون دولار.

الانتشار لا يعكس دائماً حجم الموجودات

وعلى مستوى الانتشار المصرفي، تصدّر بنك فلسطين أيضاً من حيث عدد الفروع والمكاتب بواقع 96 فرعاً ومكتباً، إلى جانب 168 جهاز صراف آلي و1,758 موظفاً.

لكن البيانات تظهر أن حجم الموجودات لا ينعكس دائماً بنفس الترتيب على الانتشار الجغرافي. فمثلاً، يمتلك البنك الإسلامي الفلسطيني شبكة واسعة تضم 43 فرعاً ومكتباً و105 أجهزة صراف آلي، رغم أنه رابع البنوك من حيث الموجودات.

كما يمتلك البنك العربي، صاحب المرتبة الثانية في الموجودات، 33 فرعاً ومكتباً و128 جهاز صراف آلي و892 موظفاً، ما يشير إلى اعتماده على شبكة صرافات واسعة مقارنة بعدد فروعه.

وتشير هذه الأرقام إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني لا يتنافس فقط على حجم الموجودات، إنما أيضاً على الانتشار، والوصول إلى العملاء، وحجم الشبكات التشغيلية في المحافظات.

وتعد الموجودات أحد أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس حجم البنك، إذ تشمل عادة النقد، والأرصدة لدى البنوك، والتسهيلات الائتمانية، والاستثمارات، والموجودات الأخرى. لكنها لا تكفي وحدها للحكم على أداء البنك، إذ تبقى مؤشرات الربحية، وجودة محفظة القروض، ونسبة التعثر، وكفاية رأس المال، والسيولة، عناصر أساسية لتقييم القوة المالية الفعلية لكل بنك.