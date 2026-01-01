عمدة نيويورك: مصر تعرضت للسرقة أمام الأرجنتين

نيويورك /وكالات /

أثار عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، تفاعلًا واسعًا بعدما أشار إلى أن المنتخب المصري تعرض للظلم خلال مواجهة الأرجنتين، والتي انتهت بخروجه من دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات ممداني خلال فعالية عامة خصصت للإعلان عن برنامج جديد لتحسين خدمات النقل العام في مدينة نيويورك، حيث استغل حديثه عن الفوائد التي سيجنيها المواطنون من تقليص أوقات التنقل ليمزج بين السياسة والرياضة في تعليق لفت انتباه الحاضرين.

وقال عمدة نيويورك إن اختصار ساعات التنقل سيمنح السكان وقتًا أطول مع عائلاتهم وأصدقائهم، قبل أن يضيف مازحًا أن هذا الوقت سيكون كافيًا أيضًا "للاتفاق على أن مصر تعرضت للسرقة في مباراة الأمس"، في إشارة إلى المواجهة المثيرة أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم.

وأثار تعليق ممداني تفاعلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء بعد الجدل الواسع الذي أحاط بالمباراة، والتي شهدت اعتراضات على عدد من القرارات التحكيمية عقب فوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 وتأهله إلى الدور ربع النهائي.