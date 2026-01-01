وزير الحرب الأميركي : قواتنا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة ضد إيران

وكالات / سما /

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث جاهزية القوات الأمريكية لتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران بمجرد صدور الأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك إمكانية إعادة فرض الحصار البحري الشامل.

وألغى هيغسيث زيارته التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، وهو موجود حالياً في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقرر تعليق لقاءاته التي كانت مبرمجة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمتابعة التطورات الميدانية المتسارعة والتأهب للخيارات العسكرية الوشيكة ضد طهران.

يأتي قرار هيغسيث بالتزامن مع تحذيرات شديدة اللهجة أطلقها الرئيس الأمريكي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، إذ رجّح شن ضربات إضافية "قوية جداً" الليلة، قد تشمل السيطرة على "جزيرة خرج" الاستراتيجية، وتدمير المزيد من القطع البحرية الإيرانية بعد تدمير 28 زورقاً الليلة الماضية.

ولوّح ترامب، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باستهداف البنية التحتية الإيرانية كـ "محطات الكهرباء والمياه" إذا اقتضت الضرورة، واصفاً قادة طهران بـ"المجانين" الذين ينتهكون الاتفاقات المؤقتة، ومؤكداً أن واشنطن ستوقف البرنامج النووي الإيراني بنفسها إن لم تلتزم طهران بتعهداتها.