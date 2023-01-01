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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله مسؤول بارز بكتائب “القسام” بغارة استهدفته جنوبي غزة..

الأربعاء 08 يوليو 2026 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله مسؤول بارز بكتائب “القسام” بغارة استهدفته جنوبي غزة..



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن اغتيال فلسطيني مدعيا أنه مسؤول بالجناح العسكري لحركة “حماس”، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وقال الجيش في بيان، إن محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة قُتل في غارة استهدفت جنوب قطاع غزة، الثلاثاء، وادعى أنه قائد خلية نخبة في الجناح العسكري للحركة.
وادعى الجيش أن أبو طعيمة شارك في الهجوم على كيبوتس “نيريم” المحاذية لقطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطَنات، ما أسفر عن مقتل وأسْر عشرات الإسرائيليين، “رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، والمسجد الأقصى”.

وأفاد الجيش بأن أبو طعيمة قاد خلية ونفذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية التي ارتكبت إبادة جماعية بقطاع غزة، وعمل على الحفاظ على جاهزية مقاتلي الحركة وتجنيد عناصر جدد.
ولم يصدر تعليق فوري من حركة “حماس” على بيان الجيش الإسرائيلي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار، تنفيذ عمليات قتل وقصف وتدمير في قطاع غزة ضمن الإبادة الجماعية المستمرة منذ 8 أكتوبر 2023.
وحتى الاثنين، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1072 فلسطينياً وإصابة 3463 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

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