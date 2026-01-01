ترامب عن إيران: “سنضربهم بقوة الليلة والاتفاق انتهى.. وبزشكيان يرد: نرفض الألاعيب وندافع عن حقوقنا

وكالات /سما/

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بضربات أميركية جديدة عنيفة ليل الأربعاء، بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى.

وقال ترامب قبيل لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “سنضربهم بقوة الليلة… هم ينتهكون الاتفاق كل يوم”.

ويأتي ذلك بعد توجيه الولايات المتحدة ضربات الى مواقع إيرانية ليل الثلاثاء الى الأربعاء، ردت عليها طهران بإعلان استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين.

واضاف إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها بلاده مع إيران “انتهت” بالنسبة إليه، وإنه لم يعد يرغب في التوصل إلى اتفاق مع طهران.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، قبيل نطلاق القمة الـ36 للحلف في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وتطرق ترامب في تصريحاته إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأعرب عن اعتقاده بأن “الأمر انتهى”.

ووصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم “مخلوقات دنيئة، وأناس مرضى”، مبينًا أنه لا يريد التعامل معهم.

وأضاف: “يديرهم أشخاص مرضى، وهم قساة وعنيفون، ولو امتلكوا سلاحًا نوويًا لاستخدموه. بالنسبة إليّ، انتهى الأمر”.

وأشار ترامب إلى أنه سيتحدث إلى المفاوضين الأمريكيين للتوقف عن التفاوض مع إيران، مردفًا: “برأيي، التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت، فهم كاذبون”.

وتأتي تصريحات ترامب إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، مساء الثلاثاء، شن سلسلة هجمات على إيران، ردًا على هجماتها التي استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، ولا تزال المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة قطر وباكستان.

كما أعرب ترامب عن استياء كبير من حلف شمال الأطلسي، خلال لقائه الأمين العام للحلف مارك روته في مستهل قمة للناتو في أنقرة.

وقال “أنا مستاء جدا من الناتو”، مضيفا “أنا غير راض عن الحلف بسبب ما فعله مع غرينلاند، ولأنّه لم يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي إيران. لقد كان غير مستعد لمساعدتنا”.

من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن بلاده ترفض “ألاعيب” الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكّدًا أن طهران تدافع عن حقوقها.

جاء ذلك في أول رد إيراني عقب إعراب ترامب عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم مع إيران “انتهت”، غداة المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين.

وفي رد غير مباشر، قال بزشكيان عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “سلوك الحكومة الأمريكية، بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم، يتبع سياستها الخارجية المعهودة: التلاعب بالقواعد، وممارسة الترهيب ضد المنافسين، ووضع العراقيل، والغش”.

وأضاف: “هذه هي استراتيجيتهم، إيران ترفض هذه الألاعيب، ونحن ندافع بحزم عن حقوقنا”.