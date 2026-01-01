الدنمارك تعلن مواجهة ترامب: غرينلاند ليست للبيع وسندافع عن كل شبر من أرضنا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ، ميتي فريدريكسن، في أحد أكثر تصريحاتها حدةً حتى الآن ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الدنمارك مستعدة للدفاع عن كل شيء على أراضي الناتو، بما في ذلك مملكة الدنمارك.

وبدأ اليوم الثاني من القمة بتجمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، وقد فوجئوا بالهجمات الليلية التي نفذها الجيش الأمريكي في إيران، والتي تهدف إلى معاقبة النظام في طهران على هجماته الأخيرة على ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت هذه الهجمات مع قرار ترامب بمنع إيران من بيع نفطها في السوق العالمية.

وجاء تصريح فريدريكسن هذا بعد أن كرر ترامب الليلة الماضية مطالبته بأن تسلم الدنمارك أو تبيع السيطرة على جزيرة غرينلاند العملاقة للولايات المتحدة، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي تابعة لحكومة كوبنهاغن.

استمعتُ إلى الرئيس الأمريكي أمس، وأعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضحٌ للغاية في هذه المسألة، وموقفنا كان واضحًا بنفس القدر منذ البداية – غرينلاند ليست للبيع بالطبع"، قالت فريدريكسن. "نحن على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، بما في ذلك أراضينا. أحد أسباب تأسيسنا لحلف الناتو منذ سنوات عديدة هو أنه إذا حدث مكروه لأحدنا يجب على الجميع أن يتكاتفوا ويدعموا بعضهم بعضًا.

أشارت فريدريكسن صراحةً إلى المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وهي بند الدفاع المشترك، الذي ينص على أن أي هجوم على إحدى دول الحلف يُعتبر هجومًا على جميع أعضائه، وهو ما يُفترض أن يشجعهم على التعبئة لمساعدة الدولة المُعتدى عليها.

وقالت عن الولايات المتحدة: "لم أسمع أنهم غير مُلزمين باحترام المادة الخامسة".

يذكر أن ترامب قد طرح فكرة شراء الولايات المتحدة لغرينلاند أو ضمها خلال ولايته الأولى، وبعد عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، بدأ بالترويج لهذه الفكرة بشكل أكثر وضوحًا، ملمحًا في الوقت نفسه إلى إمكانية ضم الجزيرة بالقوة. غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في موقع استراتيجي.

يزعم ترامب أنه إذا وقعت السيطرة على الممرات البحرية المحيطة بها في أيدي روسيا، فإن ذلك سيعرض الولايات المتحدة للخطر، وبما أن الدنمارك وأوروبا لا تملكان قدرة حقيقية على الدفاع عنها، فيجب أن تصبح أمريكية. كما أن الجزيرة غنية جدًا بالمعادن غير المستغلة، وتشير التقديرات إلى أن ترامب يطمع بها أيضًا.

أمس، لدى وصوله إلى أنقرة، كرر ترامب كلماته بأن الإقليم شبه المستقل، الذي لا يهتم سكانه القلائل، وفقًا لاستطلاعات الرأي، بالاستقلال عن الدنمارك، ناهيك عن الانضمام إلى الولايات المتحدة، يجب أن يكون تحت سيطرة واشنطن، على الرغم من أنه امتنع هذه المرة عن إصدار تهديدات قاسية كما فعل في الماضي.