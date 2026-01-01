  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال : أكثر من 200 غزي في الضفة الغربية سلموا أنفسهم للعودة إلى القطاع

الأربعاء 08 يوليو 2026 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال : أكثر من 200 غزي في الضفة الغربية سلموا أنفسهم للعودة إلى القطاع



غزة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 200 فلسطيني من سكان قطاع غزة، كانوا قد دخلوا إسرائيل قبل اندلاع الحرب بتصاريح عمل أو لتلقي العلاج، سلّموا أنفسهم خلال الأسابيع الأخيرة بهدف إعادتهم إلى قطاع غزة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن هؤلاء الفلسطينيين بقوا داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يتمكنوا من العودة إلى القطاع منذ اندلاع الحرب.

وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع الجاري فقط، سلمت مجموعة تضم 46 فلسطينيا أنفسها عند أحد المعابر في شمال الضفة الغربية، قبل أن ينقلهم الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة.

ونقل التقرير عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقديراتها بأن الدافع الرئيسي لهذه الظاهرة هو توقف الدعم الذي كان يتلقاه هؤلاء من فلسطينيين في الضفة الغربية، بعدما كانوا يحصلون خلال الأشهر الماضية على سكن وفرص عمل ومساعدات مالية، قبل أن يتراجع هذا الدعم في الآونة الأخيرة، ما دفع كثيرين منهم إلى طلب العودة إلى غزة.

ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، لا يزال مئات، وربما آلاف، من سكان قطاع غزة الذين دخلوا إسرائيل قبل الحرب ولم يعودوا إلى القطاع، موجودين داخل إسرائيل والضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري يكشف مخطط نتنياهو الجديد.. سيُشعل الحرب في قطاع غزة لخدمة أهدافه الانتخابية وتحسين صورته

ضابط إسرائيلي كبير : الجيش يعاني من “تدهور أخلاقي” ونقاتل في غزة بخوف من دون أي معايير ولا توجد أهداف للحرب

واشنطن تلغي الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني وتلوّح بعواقب صارمة

منتخب مصر يغادر كأس العالم 2026 من دور الـ16 بخسارته أمام الأرجنتين

ترمب:حضرت إلى قمة الناتو بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان

الاحتلال يغتال مواطن ويصيب أخرون في قصف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

نتنياهو يصعد ضد الرئيس الأمريكي : أشك في قدرة ترامب على وقف البرنامج النووي الإيراني

الأخبار الرئيسية

C4eku

تحقيق "إسرائيلي" يكشف: كيف قُتل شقيق غسان الدهيني؟

نتنياهو يصعد ضد الرئيس الأمريكي : أشك في قدرة ترامب على وقف البرنامج النووي الإيراني

قاليباف: انتهى عصر التنمّر والابتزاز والولايات المتحدة ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم مع إيران

الحرس الثوري الإيراني : هاجمنا 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت

الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات ضد إيران ردا على استهداف 3 سفن في هرمز