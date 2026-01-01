جيش الاحتلال : أكثر من 200 غزي في الضفة الغربية سلموا أنفسهم للعودة إلى القطاع

غزة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 200 فلسطيني من سكان قطاع غزة، كانوا قد دخلوا إسرائيل قبل اندلاع الحرب بتصاريح عمل أو لتلقي العلاج، سلّموا أنفسهم خلال الأسابيع الأخيرة بهدف إعادتهم إلى قطاع غزة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن هؤلاء الفلسطينيين بقوا داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يتمكنوا من العودة إلى القطاع منذ اندلاع الحرب.

وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع الجاري فقط، سلمت مجموعة تضم 46 فلسطينيا أنفسها عند أحد المعابر في شمال الضفة الغربية، قبل أن ينقلهم الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة.

ونقل التقرير عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقديراتها بأن الدافع الرئيسي لهذه الظاهرة هو توقف الدعم الذي كان يتلقاه هؤلاء من فلسطينيين في الضفة الغربية، بعدما كانوا يحصلون خلال الأشهر الماضية على سكن وفرص عمل ومساعدات مالية، قبل أن يتراجع هذا الدعم في الآونة الأخيرة، ما دفع كثيرين منهم إلى طلب العودة إلى غزة.

ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، لا يزال مئات، وربما آلاف، من سكان قطاع غزة الذين دخلوا إسرائيل قبل الحرب ولم يعودوا إلى القطاع، موجودين داخل إسرائيل والضفة الغربية.