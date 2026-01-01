وزير الدفاع الأمريكي يزور اليوم "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

يعتزم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إجراء أول زيارة له إلى "إسرائيل" الأربعاء، في زيارة تأتي وسط توترات إقليمية ومخاوف إسرائيلية من احتمال موافقة واشنطن على بيع مقاتلات "إف 35" الشبحية لتركيا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران خلال الليل ستؤثر في جدول الزيارة أو تؤدي إلى تعديلها.

وبحسب أحد المصادر، التي تحدثت إلى شبكة "سي إن إن"، فإنه من المقرر أن يلتقي هيغسيث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضاف المصدر أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة يتمثل في "طمأنة" المسؤولين الإسرائيليين بشأن احتمال بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" المتطورة إلى تركيا، وهي خطوة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار إلى إمكانية المضي بها خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي استضافتها أنقرة.

وكان نتنياهو قد أعرب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، عن معارضته لهذه الخطوة، واصفًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ليس حليفًا مثاليًا للولايات المتحدة"، وزاعمًا أنه "يهدد بتدمير الدولة اليهودية الوحيدة".

وتعد "إسرائيل" الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل حاليًا مقاتلات "إف 35"، وهي أحدث الطائرات المقاتلة في الترسانة الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الترتيبات إن هيغسيث، الذي رافق ترامب إلى قمة الناتو في تركيا، سينفصل عن الوفد الرئاسي الأمريكي الأربعاء لإجراء الزيارة إلى "إسرائيل".

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض بشأن الزيارة، فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التعليق.