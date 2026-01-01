  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحقيق "إسرائيلي" يكشف: كيف قُتل شقيق غسان الدهيني خلال عملية تهريب؟

الأربعاء 08 يوليو 2026 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق "إسرائيلي" يكشف: كيف قُتل شقيق غسان الدهيني خلال عملية تهريب؟



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، استنادًا إلى نتائج تحقيق داخلي أجراه جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن عبد العزيز الدهيني، شقيق غسان الدهيني، القائد الفعلي لإحدى الميليشيات المسلحة المدعومة من "إسرائيل" في قطاع غزة، قُتل قبل نحو شهر برصاص جنود من جيش الاحتلال، إثر خلاف اندلع خلال عملية لتهريب السجائر والمخدرات إلى داخل القطاع.

وبحسب ما أورده التحقيق، فإن إطلاق النار وقع أثناء احتكاك بين عبد العزيز الدهيني وعدد من الجنود العرب و الذين يخدمون في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، والذين أشار التحقيق إلى أنهم متورطون في أحد مسارات تهريب البضائع إلى قطاع غزة.

ويأتي مقتل عبد العزيز الدهيني في ظل معلومات متزايدة حول نشاط الميليشيات المسلحة التي تعمل تحت حماية الاحتلال "الإسرائيلي" في جنوب قطاع غزة، والتي ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بملفات تتعلق بالتهريب والأنشطة الأمنية.

ويعد غسان الدهيني (39 عامًا) القائد الفعلي لما يعرف بميليشيا "القوات الشعبية" منذ فترة طويلة، رغم أن ياسر أبو شباب، الذي اغتيل أواخر عام 2025، ظل يتصدر الواجهة بصفته الزعيم الرسمي للمجموعة.

 

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري يكشف مخطط نتنياهو الجديد.. سيُشعل الحرب في قطاع غزة لخدمة أهدافه الانتخابية وتحسين صورته

ضابط إسرائيلي كبير : الجيش يعاني من “تدهور أخلاقي” ونقاتل في غزة بخوف من دون أي معايير ولا توجد أهداف للحرب

واشنطن تلغي الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني وتلوّح بعواقب صارمة

انفجارات قرب فندق إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق

منتخب مصر يغادر كأس العالم 2026 من دور الـ16 بخسارته أمام الأرجنتين

ترمب:حضرت إلى قمة الناتو بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان

الاحتلال يغتال مواطن ويصيب أخرون في قصف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يصعد ضد الرئيس الأمريكي : أشك في قدرة ترامب على وقف البرنامج النووي الإيراني

قاليباف: انتهى عصر التنمّر والابتزاز والولايات المتحدة ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم مع إيران

الحرس الثوري الإيراني : هاجمنا 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت

الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات ضد إيران ردا على استهداف 3 سفن في هرمز

واشنطن تلغي الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني وتلوّح بعواقب صارمة