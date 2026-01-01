تحقيق "إسرائيلي" يكشف: كيف قُتل شقيق غسان الدهيني خلال عملية تهريب؟

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، استنادًا إلى نتائج تحقيق داخلي أجراه جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن عبد العزيز الدهيني، شقيق غسان الدهيني، القائد الفعلي لإحدى الميليشيات المسلحة المدعومة من "إسرائيل" في قطاع غزة، قُتل قبل نحو شهر برصاص جنود من جيش الاحتلال، إثر خلاف اندلع خلال عملية لتهريب السجائر والمخدرات إلى داخل القطاع.

وبحسب ما أورده التحقيق، فإن إطلاق النار وقع أثناء احتكاك بين عبد العزيز الدهيني وعدد من الجنود العرب و الذين يخدمون في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، والذين أشار التحقيق إلى أنهم متورطون في أحد مسارات تهريب البضائع إلى قطاع غزة.

ويأتي مقتل عبد العزيز الدهيني في ظل معلومات متزايدة حول نشاط الميليشيات المسلحة التي تعمل تحت حماية الاحتلال "الإسرائيلي" في جنوب قطاع غزة، والتي ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بملفات تتعلق بالتهريب والأنشطة الأمنية.

ويعد غسان الدهيني (39 عامًا) القائد الفعلي لما يعرف بميليشيا "القوات الشعبية" منذ فترة طويلة، رغم أن ياسر أبو شباب، الذي اغتيل أواخر عام 2025، ظل يتصدر الواجهة بصفته الزعيم الرسمي للمجموعة.