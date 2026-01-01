  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

جديدة المكر: مقتل رجل وإصابة خطيرة لابنه في جريمة إطلاق نار

الأربعاء 08 يوليو 2026 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جديدة المكر: مقتل رجل وإصابة خطيرة لابنه في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قتل محمود نعيمي، في الخمسينيات من عمره، وأصيب ابنه بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر، مساء الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جناة أطلقوا النار نحو حديقة منزل حيث تواجد الأب، ثم أصيب الابن بعد خروجه إثر سماع إطلاق النار.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية لمصاب في الخمسينيات من عمره، وأفاد بأن إصابته وصفت بالصعبة جدا؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعدما باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

كما قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره، ووصفت حالته بالخطيرة جراء إصابات اخترقت جسده.

وقالت براميديك من الطاقم الطبي، إنه "قدمنا العلاجات الأولية المنقذة للحياة لمصاب بضمنها وقف النزيف وتقديم الأدوية، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب أي ردع.

4 قتلى عرب خلال ثلاثة أيام

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على مقتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجاء (34 عاما) في جريمة منفصلة ارتكبت بمدينة طمرة، بعد تعرضه لإطلاق نار داخل صالون الحلاقة الذي يملكه.

وفجر يوم الأحد، قتل محمد محمود جميل كساب من أم الفحم ومحمد عوض خلايلة من دير حنا في جريمتين منفصلتين جراء تعرضهما لإطلاق نار.

الأكثر قراءة اليوم

شعث: جاهزون لإدارة غزة… لكن بشروط سياسية وأمنية حاسمة

إعلام عبري يكشف مخطط نتنياهو الجديد.. سيُشعل الحرب في قطاع غزة لخدمة أهدافه الانتخابية وتحسين صورته

ضابط إسرائيلي كبير : الجيش يعاني من “تدهور أخلاقي” ونقاتل في غزة بخوف من دون أي معايير ولا توجد أهداف للحرب

اسعار العملات والمعادن

البرازيل تخشى لجوء الولايات المتحدة إلى "القوة العسكرية" على أراضيها

واشنطن تلغي الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني وتلوّح بعواقب صارمة

انفجارات قرب فندق إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يصعد ضد الرئيس الأمريكي : أشك في قدرة ترامب على وقف البرنامج النووي الإيراني

قاليباف: انتهى عصر التنمّر والابتزاز والولايات المتحدة ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم مع إيران

الحرس الثوري الإيراني : هاجمنا 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت

الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات ضد إيران ردا على استهداف 3 سفن في هرمز

واشنطن تلغي الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني وتلوّح بعواقب صارمة