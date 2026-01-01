جديدة المكر: مقتل رجل وإصابة خطيرة لابنه في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل محمود نعيمي، في الخمسينيات من عمره، وأصيب ابنه بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر، مساء الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جناة أطلقوا النار نحو حديقة منزل حيث تواجد الأب، ثم أصيب الابن بعد خروجه إثر سماع إطلاق النار.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية لمصاب في الخمسينيات من عمره، وأفاد بأن إصابته وصفت بالصعبة جدا؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعدما باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

كما قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لشاب في الثلاثينيات من عمره، ووصفت حالته بالخطيرة جراء إصابات اخترقت جسده.

وقالت براميديك من الطاقم الطبي، إنه "قدمنا العلاجات الأولية المنقذة للحياة لمصاب بضمنها وقف النزيف وتقديم الأدوية، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب أي ردع.

4 قتلى عرب خلال ثلاثة أيام

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على مقتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجاء (34 عاما) في جريمة منفصلة ارتكبت بمدينة طمرة، بعد تعرضه لإطلاق نار داخل صالون الحلاقة الذي يملكه.

وفجر يوم الأحد، قتل محمد محمود جميل كساب من أم الفحم ومحمد عوض خلايلة من دير حنا في جريمتين منفصلتين جراء تعرضهما لإطلاق نار.