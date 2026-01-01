جيش الإحتلال : إطلاق النار على فلسطيني عند حاجز بيت لحم

رام الله/سما/

أصيب فلسطيني بجروح عندما أطلق جنود حاجز بيت لحم النار عليه بزعم محاولته مهاجمة الجنود.

وبحسب رواية جيش الاحتلال فقد حاول فلسطيني وصل إلى معبر 300 من جهة بيت لحم ليلة الأربعاء التسلل إلى إسرائيل عبر المعبر. ولما أدرك استحالة عبوره، بدأ برمي الحجارة على الجنود في الموقع.

وعلى إثر ذلك، وفقا لرواية الجيش الإسرائيلي " تم إرسال عناصر من شرطة الحدود إلى الموقع. ولدى وصولهم، استلّ سكينًا ولوّح بها في وجه الجنود. وردًا على ذلك، تصرف الجنود وفقًا لإجراءات اعتقال المشتبه بهم، وبعد أن استمر في تشكيل تهديد، أطلقوا النار على الجزء السفلي من جسده. أُصيب وتم اعتقاله."