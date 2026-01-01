الطقس: الحرارة تواصل الارتفاع تدريجيا حتى السبت

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتبقى ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي، حيث يكون حارًا نسبيا، خاصة وقت الظهيرة، في المناطق الجبلية، وحارا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق الجبلية، بينما يكون لطيفا ومعتدلا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة، ليسود طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في معظم المناطق الأخرى.

وتكون الأجواء صيفية خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس حار نسبيً في الجبال وحار في المناطق السهلية والساحلية.

ومع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة نسبيا إلى الحارة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، فيما تكون الحرارة أعلى في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال، لتصبح منعشة ولطيفة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو ثلاث درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة.

ويسود طقس حار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء والليل، يصبح الطقس منعشًا في المناطق الجبلية، ولطيفا مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.