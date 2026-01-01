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قاليباف: انتهى عصر التنمّر والابتزاز والولايات المتحدة ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم مع إيران

الأربعاء 08 يوليو 2026 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاليباف: انتهى عصر التنمّر والابتزاز والولايات المتحدة ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم مع إيران



طهران /وكالات /

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ان الولايات المتحدة ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم مع إيران

واعتبر قاليباف في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء أن هذه الانتهاكات تشمل ما وصفه بـ"انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز"، والاستمرار في التهديد بشن مزيد من الضربات، وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وتنفيذ هجمات على جنوب إيران، إلى جانب "استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأضاف: ""لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ".

أتى ذلك بعدما شن الجيش الأميركي موجة جديدة من الهجمات على إيران أمس الثلاثاء وألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات لهجوم بقذائف في مضيق هرمز، ما زاد الضغط على وقف إطلاق نار الهش بالفعل

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