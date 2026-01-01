عباس زكي وروحي فتوح يسلّمان مهام مفوضية العلاقات الخارجية إلى ياسر عباس

رام الله / سما/



جرى اليوم استلام وتسليم مهام مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية ومفوضية العلاقات الدولية، بحضور عباس زكي، وروحي فتوح، لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات الخارجية ياسر عباس.

وجرى خلال اللقاء، استعرض عباس زكي وروحي فتوح أبرز الملفات والمهام التي تابعتها مفوضية العلاقات الخارجية خلال المرحلة الماضية، كما أطلعا ياسر عباس على آليات العمل والعلاقات التي نسجتها المفوضيات مع مختلف الجهات والأطراف الدولية، بما يعزز حضور حركة فتح ومكانتها على الساحة الدولية.

وجرى تسليم الملفات الخاصة بعمل المفوضيات ، في إطار عملية انتقال المسؤوليات بصورة منظمة، وبما يضمن استمرارية العمل وتطوير أداء المفوضية بما يخدم أهداف الحركة والقضية الفلسطينية.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الخارجية، وتوسيع دائرة التواصل مع مختلف القوى والمؤسسات الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال