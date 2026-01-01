منتخب مصر يغادر كأس العالم 2026 من دور الـ16 بخسارته أمام الأرجنتين

وكالات /سما/

منتخب مصر نهائيات كأس العالم 2026 من دور الـ16، وذلك بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة، وذلك خلال مواجهة المنتخبين لحساب دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر ضد الأرجنتين، بتقدم منتخب الفراعنة بهدف نظيف، قبل أن يُضاعف منتخب مصر التقدم بهدف ثانٍ، إلا أن منتخب التانجو عاد في ربع الساعة الأخير من زمن المباراة.

وأحرز ياسر إبراهيم هدف التقدم عن طريق رأسية هزت شباك منتخب التانجو في الدقيقة 15 من زمن المباراة.

وتصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء من ليونيل ميسي في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

ولعب مصطفى شوبير دور البطولة بالتصدي لأكثر من فرصة محققة من لاعبي منتخب الأرجنتين.

وضاعف مصطفى زيكو من تقدم منتخب مصر بهدف ثانٍ في الدقيقة 67 بعد تمريرة سحرية من زميله هيثم حسن.

وقلص كريستيان روميرو النتيجة لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

ونجح ليونيل ميسي في إدراك التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وقبيل نهاية المباراة، خطف إينزو فيرنانديز هدف الانتصار لمنتخب التانجو في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة.

وكان منتخب مصر قد بلغ دور الـ16 من نهائيات كأس العالم بتخطيه عقبة أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، بينما انتصرت الأرجنتين بصعوبة على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد.

يذكر أن الفائز من مواجهة مصر والأرجنتين سيُلاقي الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا في الدور ربع النهائي من المونديال.