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رئيس الأركان التركي يستقبل نظيره الأمريكي في أنقرة

الثلاثاء 07 يوليو 2026 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان التركي يستقبل نظيره الأمريكي في أنقرة



انقرة /وكالات /

استقبل رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، في العاصمة أنقرة.

واستقبل بيرقدار أوغلو نظيره الأمريكي كين المتواجد في أنقرة للمشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمراسم عسكرية رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين التركي والأمريكي، حيّا الفريق أول كين حرس الشرف التركي.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال، عقد الفريق أول بيرقدار أوغلو والفريق أول كين اجتماعاً ثنائياً مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.

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