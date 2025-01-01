ترمب:حضرت إلى قمة الناتو بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان

واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:"قضينا على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي".

واضاف"قرار بيع مقاتلات إف-35 إلى تركيا سنتخذه، وعلاقتنا مع أنقرة أفضل وخاب أملي كثيرا في الناتو، وحضرت إلى القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان".

وقال"ليس لدي مخاوف من أي نوع بسبب حصول تركيا على مقاتلات إف-35 وتركيا لم تنخرط بالحرب في إيران بفضلي، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي".

وقال"قضينا على القدرات العسكرية لإيران، وهي لن تحصل على سلاح نووي وأوقفت 8 حروب، وأعتقد أنني سأنهي التاسعة، وآمل أن نضع حدا للحرب في أوكرانيا قريبا وعلاقتنا جيدة جدا مع الرئيس السوري بفضل الرئيس أردوغان".

وقال"لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، لأن لدينا كمية كبيرة جدا من النفط وتركيا اشترت طائرات أمريكية، وأعتقد أن علينا التزاما بصيانة محركاتها".