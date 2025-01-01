  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترمب:حضرت إلى قمة الناتو بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان

الثلاثاء 07 يوليو 2026 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب:حضرت إلى قمة الناتو بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان



واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:"قضينا على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي".

واضاف"قرار بيع مقاتلات إف-35 إلى تركيا سنتخذه، وعلاقتنا مع أنقرة أفضل وخاب أملي كثيرا في الناتو، وحضرت إلى القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان".

وقال"ليس لدي مخاوف من أي نوع بسبب حصول تركيا على مقاتلات إف-35 وتركيا لم تنخرط بالحرب في إيران بفضلي، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي".

وقال"قضينا على القدرات العسكرية لإيران، وهي لن تحصل على سلاح نووي وأوقفت 8 حروب، وأعتقد أنني سأنهي التاسعة، وآمل أن نضع حدا للحرب في أوكرانيا قريبا وعلاقتنا جيدة جدا مع الرئيس السوري بفضل الرئيس أردوغان".

وقال"لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، لأن لدينا كمية كبيرة جدا من النفط وتركيا اشترت طائرات أمريكية، وأعتقد أن علينا التزاما بصيانة محركاتها".

الأكثر قراءة اليوم

الاغتيالات السياسية قادمة ..استطلاع : 60 % من الإسرائيليين يرون خطراً «حقيقياً وملموساً» لنشوب حرب أهلية

حسام حسن يشعل المؤتمر الصحفي برسالة مؤثرة عن فلسطين

تطورات خطيرة ..الاستخبارات الروسية تتهم بريطانيا بالوقوف وراء الهجوم على متحف الدفاع في القرم وتحذرها من العواقب

مجلس الأمن القومي الإيراني مهدداً ترامب : تحدث باحترام وإلا فسوف نرد بلغة مختلفة

إعلام عبري يكشف مخطط نتنياهو الجديد.. سيُشعل الحرب في قطاع غزة لخدمة أهدافه الانتخابية وتحسين صورته

إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز: أضرار كبيرة دون إصابات

بلجيكا تبدأ إجراءات الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي كبير : الجيش يعاني من “تدهور أخلاقي” ونقاتل في غزة بخوف من دون أي معايير ولا توجد أهداف للحرب

إعلام عبري يكشف مخطط نتنياهو الجديد.. سيُشعل الحرب في قطاع غزة لخدمة أهدافه الانتخابية وتحسين صورته

شعث: جاهزون لإدارة غزة… لكن بشروط سياسية وأمنية حاسمة

IMG_5533

الاغتيالات السياسية قادمة ..استطلاع : 60 % من الإسرائيليين يرون خطراً «حقيقياً وملموساً» لنشوب حرب أهلية

إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز: أضرار كبيرة دون إصابات