قطر تحمّل طهران المسؤولية عن الهجوم على ناقلة قطرية في هرمز

الدوحة/وكالات /

حمّلت الدوحة طهران الثلاثاء المسؤولية عن هجوم تعرّضت له ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز الاثنين، داعية إيران الى الكف عن تهديد “إمدادات الطاقة العالمية” في الممر الحيوي.

وجاء في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس، “نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحمّلها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات”.