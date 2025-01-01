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إعلام عبري يكشف مخطط نتنياهو الجديد.. سيُشعل الحرب في قطاع غزة لخدمة أهدافه الانتخابية وتحسين صورته

الثلاثاء 07 يوليو 2026 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يكشف مخطط نتنياهو الجديد.. سيُشعل الحرب في قطاع غزة لخدمة أهدافه الانتخابية وتحسين صورته



القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير صحفية عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس بجدية خيار العودة إلى التصعيد العسكري الشامل في قطاع غزة، معتبرة أن هذا التوجه يأتي في سياق حسابات انتخابية بحتة تهدف إلى تحسين صورته أمام الناخب الإسرائيلي وضمان البقاء في السلطة.
وذكرت المصادر أن التحليلات السياسية داخل إسرائيل تشير إلى أن إطالة أمد المواجهة أو استئنافها بعد هدوء نسبي يخدم الأجندة اليمينية التي يقودها نتنياهو، خاصة في ظل التحديات القانونية والسياسية التي تواجه ائتلافه الحاكم، مما يجعل من الملف الأمني الورقة الأقوى في معركته الانتخابية.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن ترتيبات تجري لعقد لقاء مرتقب يجمع نتنياهو بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في محاولة لكسر الجمود وتجاوز حالة التوتر التي شابَت علاقتهما في الآونة الأخيرة، وهو ما يراه مراقبون محاولة من نتنياهو لكسب دعم خارجي وازن قبل الاستحقاقات السياسية القادمة.

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