انفجارات قرب فندق إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق

القدس المحتلة / سما /

شهدت العاصمة السورية دمشق توترًا أمنيًا عقب انفجار عبوات ناسفة قرب موقع إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث دون إعلان تفاصيل إضافية حتى الآن.

[انفجار عبوات ناسفة قرب فندق إقامة ماكرون في دمشق]

توتر أمني بعد انفجارات قرب فندق إقامة ماكرون (Getty Images)

سمع، الثلاثاء، دوي انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق، دون ورود تفاصيل فورية حول طبيعة الانفجارين أو الأضرار الناجمة عنهما.

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن ملابسات الحادث أو أسباب وقوعه.

وأفاد مصدر أمني لوكالة رويترز بانفجار مجموعة من العبوات الناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار الناتجة عنها، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية عن ملابسات الحادث.

وتزامنا مع هذه الانفجارات أعلن في دمشق عن وصول الرئيس الفرنسي ماكرون إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن الرئيس السوري الشرع استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في القصر الرئاسي بدمشق، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في العاصمة.

ويشير تزامن اللقاء مع وقوع الانفجارات إلى أن ماكرون كان داخل القصر الرئاسي المعروف بـ"قصر الشعب" أثناء الحادث، فيما لم تعلن حتى الآن تفاصيل حول طبيعة الانفجارات أو ملابساتها.