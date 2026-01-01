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هدم منزلين قرب رام الله واعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا

الثلاثاء 07 يوليو 2026 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم منزلين قرب رام الله واعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا



رام الله/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبا غرب محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية برفقة جرافات اقتحمت البلدة وحاصرت المنطقة الشرقية منها، قبل أن تبدأ بعمليات الهدم، بالتزامن مع إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.

وأوضح رئيس مجلس قروي شقبا خلف قدح أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العطاري وهدمت منزلين يعودان لعائلتي شلش وقدح، مشيرا إلى أن مساحة المنزلين بلغت نحو 330 مترا مربعا.

وتواصل قوات الاحتلال تصعيد عمليات هدم وتدمير المنشآت الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط اتهامات فلسطينية بأن هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على السكان وخدمة التوسع الاستيطاني.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن وتيرة عمليات الهدم تصاعدت منذ بداية عام 2026، حيث وثقت تنفيذ 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة وتشريد 923 مواطنا، بينهم 546 طفلا.

إصابات واعتقال مسن خلال اعتداء مستوطنين جنوب الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين، الثلاثاء، برضوض وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مسنا خلال الهجوم.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من منازل الفلسطينيين، من بينها منزل عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور، واعتدت على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المسن إبراهيم إسماعيل الجبور من منطقة حوارة في مسافر يطا، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الأهالي.

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