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شعث: جاهزون لإدارة غزة… لكن بشروط سياسية وأمنية حاسمة

الثلاثاء 07 يوليو 2026 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: جاهزون لإدارة غزة… لكن بشروط سياسية وأمنية حاسمة



غزة / سما /

قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، واستكمال الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن اللجنة جاهزة بالكامل لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توافر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها.

وأوضح شعث أن نجاح عمل اللجنة يتطلب توفر سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير بيئة سياسية وإدارية وأمنية مناسبة تمكّن اللجنة من أداء مهامها بكفاءة، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كافة.

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