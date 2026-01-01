الاحتلال يواصل خروقاته: قصف مدفعي على رفح وغزة وإطلاق نار ببيت لاهيا وخان يونس

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 271 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة من المواطنين وإصابة آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد مواطنان واصيب ثلاثة بقصف خيمة بشارع روني غرب خان يونس.

و الشهيدان هما: زياد زكريا محمد اللحام وأشرف زهير رجب العمصي.

كما استشهد مواطن واصيب 16 اخرين بقصف الاحتلال لمركبة على شارع الرشيد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية ان الشهيد هو حمودة عزات سليمان أبو دقة ارتقى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على شارع الرشيد في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفجرا وصلت إصابة خطيرة برصاص مسيرة إسرائيلية إلى مستشفى الشفاء من حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وألقت مسيرات إسرائيلية قنابل في محيط دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسقطت قذائف مدفعية قرب بنك القدس على شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة النار تجاه خيام النازحين.