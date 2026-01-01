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اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابة شاب قرب القدس

الثلاثاء 07 يوليو 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابة شاب قرب القدس



رام الله/سما/

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في قرية مادما جنوب نابلس.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال سكنات تؤوي نازحين من مخيم جنين قرب الجامعة العربية الأمريكية، إلى جانب مداهمة عدد من المنازل والبنايات السكنية في أحياء مختلفة، واعتقلت عدة فلسطينيين بينهم شقيقة الشهيد محمد الحواشين، والشيخ محمد عباهرة، والشاب ثائر علاونة، والأسير المحرر غسان الأطرش.

كما شهدت محافظة نابلس اقتحامات لقرية مادما ومدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان تزامناً مع مداهمات واعتقالات، فيما طالت الاقتحامات مناطق أخرى بينها طوباس وطمون وطولكرم وسلفيت ومدينة البيرة.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون منطقة مقبرة الرأس، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحاماً في بلدة الشيوخ. كما واصل مستوطنون جولات استفزازية في تجمع أمليحات شرق قرية الطيبة في محافظة رام الله.

وفي القدس المحتلة، أصيب شاب من بلدة رمانة غرب جنين برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام، فيما أطلقت القوات قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحام مخيم شعفاط.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في مناطق عدة، بينها المنطقة الشمالية وحي المرج وحي النقار.

وخلال الاقتحام، أطلقت القوات قنابل الصوت والغاز باتجاه مقهى قرب الحاجز الشمالي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

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