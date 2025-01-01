رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، "القدس" و"الحياة الجديدة" و"الأيام"، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستشهاد عدد من المواطنين وانتشال جثامين شهداء، إلى جانب تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، شملت إقامة بؤر استيطانية جديدة، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، وإصابات في هجمات للمستوطنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس"

6 شهداء بقصف مركبة وخيام في خان يونس وغزة، وانتشال جثامين ورفات 8 شهداء من منزل لعائلة الصفدي.

المفوضية الأوروبية: تعليق الامتيازات التجارية لإسرائيل مطروح منذ أشهر.

4 شهداء بينهم مديرة مدرسة في قصف مركبة جنوب لبنان.

6 إصابات في هجوم للمستوطنين على يطا، وإقامة بؤرة استيطانية في القدس، واقتحامات ومواجهات وإخطارات هدم في عدد من القرى والبلدات.

إقامة 42 بؤرة استيطانية والاستيلاء على 4379 دونماً، وتنفيذ 11074 اعتداء من قبل الاحتلال والمستوطنين خلال النصف الأول من العام الجاري.

"الحياة الجديدة"

شهداء وانتشال جثامين في غزة، واعتداءات للمستوطنين وتجريف واقتلاع أشجار ومصادرة حفارات في الضفة، وإقامة بؤرة استيطانية شمال شرق القدس.

الرئيس يشدد على أهمية صون حقوق المتقاعدين وتطوير الخدمات المقدمة، ويتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد لعام 2025.

وزير الداخلية يتفقد معبر الكرامة ويوقع مع السفير الهولندي الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية إنجازات تسوية الأراضي، واستكمال تسجيل نحو 50 ألف دونم، والتقدم في التحول الرقمي وحماية الممتلكات.

سموتريتش: بدأنا "ثورة الاستيطان" وسنصل النقب بالجليل.

"الأيام"

5 شهداء في عمليات اغتيال، بينهم زوجان، وبحرية الاحتلال تهاجم شواطئ مدينة غزة.

إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب جبع، وإصابات في اعتداءات للمستوطنين.

تنفيذ سلسلة اقتحامات وتجريف أراضٍ بهدف توسيع مستوطنة.

الكنيست يقر بالقراءة الأولى تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

شاهين من بريطانيا: لا توجد مستوطنة جيدة وأخرى سيئة.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية.