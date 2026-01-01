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النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب الأسواق

الثلاثاء 07 يوليو 2026 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب الأسواق



وكالات /سما/

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بشكل محدود، مع تحول اهتمام المستثمرين من التوترات الجيوسياسية إلى توقعات زيادة الإمدادات العالمية وآفاق الطلب، وسط استمرار الحذر بشأن تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد خام برنت بنسبة 0.39% إلى 72.29 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.26% إلى 68.84 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق زيادة المعروض بعد رفع الإمارات إنتاجها النفطي خلال يونيو، إضافة إلى قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 4148.59 دولارًا للأوقية، مع انتظار المستثمرين صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة، التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في تحركات المعدن النفيس.

كما شهدت الفضة والبلاتين والبلاديوم تراجعا، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

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