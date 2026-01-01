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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وارتفاع تدريجي حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء 07 يوليو 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وارتفاع تدريجي حتى نهاية الأسبوع



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم غد الثلاثاء، حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الأجواء خلال ساعات المساء والليل تكون غائمة جزئياً إلى صافية، ولطيفة في المناطق الجبلية، ودافئة في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس يوم غد الأربعاء يبقى حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس، يعقبه ارتفاع آخر يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء الحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحاً والرابعة عصراً، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، تجنباً لاندلاع الحرائق.

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