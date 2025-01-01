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بلجيكا تبدأ إجراءات الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين

الثلاثاء 07 يوليو 2026 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تبدأ إجراءات الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين



بروكسل/وكالات /

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو يوم الاثنين، إنه وجّه فريقه إلى المضي في الإجراءات اللازمة تمهيداً لاتخاذ قرار قانوني بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح بريفو في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (VRT)، أنه "لا يستطيع الجزم" بما إذا كانت الحكومة ستكون جاهزة لاتخاذ القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الجمعة، لكنه أشار إلى أن الملف "سيكون على الطاولة قريباً".

من جانبها دعت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي إلس فان هوف في تصريح مماثل الحكومة إلى الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها داخل الائتلاف الحكومي خلال الصيف الماضي.

وقالت فان هوف "توصلنا الصيف الماضي بعد مناقشات مطولة إلى اتفاق ينص بوضوح على أن الاعتراف بدولة فلسطين يصبح ممكنا بمجرد استيفاء الشروط المحددة".

يذكر أن الحكومة البلجيكية كانت أعلنت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي نيتها الاعتراف بدولة فلسطين إلا أن هذا الاعتراف لم يستكمل قانونيا حتى الآن بإصدار المرسوم الملكي اللازم.

اعتراف مشروط

وكان رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر قد أعلن، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، اعترافاً سياسياً بدولة فلسطين، موضحاً حينها أن الاعتراف القانوني الكامل لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، وخروج "حماس" من الحكم، واستكمال نزع سلاحها.

وأشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أن الدعم الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ازداد خلال السنوات الأخيرة على خلفية الحرب في غزة، في حين أسهم تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والتوترات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، في زيادة الضغوط داخل القارة لاتخاذ هذه الخطوة.

وكانت إسبانيا وإيرلندا والنرويج قد اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024، قبل أن تنضم إليها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا خلال عام 2025.

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