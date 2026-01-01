قبل مباراة الأرجنتين.. حسام حسن يشعل المؤتمر الصحفي برسالة مؤثرة عن فلسطين

وكالات /سما/

حول حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم إلى منصة لتوجيه رسالة إنسانية بشأن معاناة الشعب الفلسطيني.

وعلق المدير الفني للمنتخب المصري على التفافه بالعلم الفلسطيني بعد فوز الفراعنة على المنتخب الأسترالي في مباراة دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن موقفه نابع من اعتبارات إنسانية قبل أي انتماء آخر.

وجاءت تصريحات مدرب منتخب مصر ردا على سؤال وجهه صحفي تركي بشأن التفافه سابقا بالعلم الفلسطيني، حيث قال: "أرحب بالشعب التركي، وما فعلته طبيعي، وأي شخص لا يشعر بالشعب الفلسطيني ليس إنسانا".

وأضاف حسام حسن أن التعاطف مع الفلسطينيين لا يرتبط بدين أو هوية، وإنما هو واجب إنساني، قائلا: "الناس تحزن على الحيوانات، فما بالك بالإنسان. نحن نعيش في قصور وفلل وتكييف، وأي إنسان لا يتخذ موقفًا تجاه ما يحدث لهذا الشعب فلا قيمة لحياته، بغض النظر عن الدين أو الهوية".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر رسالته، داعيا أصحاب القرار إلى التحرك لوقف معاناة المدنيين، وقال: "إذا أصررنا على تغميض أعيننا، فسيصبح الوضع أسوأ. تخيلوا، هل تقبلون أن يحدث لأبنائكم ما يحدث لأطفال فلسطين؟".

كما وجه نداء إلى الرياضيين والمسؤولين، مؤكدا أن الإنسانية يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات، وأضاف: "أرجوكم، قبل الهوية والدين، أنا إنسان. دعوا الشعب الفلسطيني يعيش".

وفي سياق حديثه قال حسام حسن: "في أوروبا وأمريكا لو فيه حيوان حد داس عليه الدنيا كلها بتطلع تتكلم عن حقوق الحيوان، ولو أنا ما حسيتش باللي بيحصل في فلسطين يبقى أنا مش بني آدم".

واختتم تصريحاته برسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي، قائلا: "عار على العالم كله وعلينا كلنا إننا سايبين بني آدمين زينا بالحالة دي... ياريت اللي في إيديهم القرار يجربوا يقعدوا يوم واحد في الشارع زي أهل غزة".

وتأتي تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر عشية المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.