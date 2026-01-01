فيديو: بلجيكا تهين أمريكا وتبلغ ربع نهائي المونديال

وكالات /سما/

اهانت بلجيكا مضيف كأس العالم 2026 منتخب الولايات المتحدة وهزمه 4-1، صباح اليوم الثلاثاء، في دور الـ16، ليحجز مقعده في ربع النهائي بعد عرض هجومي حاسم.

بدأ المنتخب البلجيكي المباراة بضغط هجومي منذ الثواني الأولى، إذ تصدى الحارس مات فريز لمحاولة تيموثي كاستانيي في الدقيقة الأولى، قبل أن يحول تسديدة يوري تيليمانس إلى ركنية بعد ارتدادها من الدفاع.

واستمر الضغط حتى افتتح شارل دي كيتيلار التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما استغل تمريرة نيكولا راسكين وسدد من مسافة قريبة داخل الشباك.

وتلقى المنتخب البلجيكي ضربة مبكرة بإصابة أمادو أونانا، ليغادر الملعب في الدقيقة 21 ويحل مكانه هانز فاناكن، بينما توقفت المباراة أكثر من مرة بسبب إصابات كريس ريتشاردز وبراندون ميشيلي.

ونجح المنتخب الأمريكي في إدراك التعادل بالدقيقة 31 عبر ماليك تيلمان، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة ببراعة إلى شباك تيبو كورتوا، بعد خطأ ارتكبه براندون ميشيلي ضد فولارين بالوغون في الدقيقة 30.

لكن رد بلجيكا جاء سريعًا، إذ أعاد دي كيتيلار التقدم في الدقيقة 33 بضربة رأس من مسافة قريبة إثر عرضية متقنة من لياندرو تروسارد، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكي 2-1، بعدما ألغت تقنية حكم الفيديو قرارًا تحكيميًا يتعلق بفولارين بالوغون في الوقت بدل الضائع.

ومع انطلاق الشوط الثاني، اضطر المنتخب الأمريكي لإجراء تبديل مبكر بدخول جيوفاني رينا بدلًا من سيرجينيو ديست، قبل أن يغادر كريستيان بوليسيتش مصابًا في الدقيقة 59، ليشارك سيباستيان برهالتر بدلًا منه.

ووسع هانز فاناكن الفارق (3-1) في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة دي كيتيلار، ليمنح بلجيكا أفضلية مريحة.

وأجرى المدرب البلجيكي تبديلين في الدقيقة 67 بدخول روميلو لوكاكو وجيريمي دوكو، بينما حاول المنتخب الأمريكي العودة عبر عدة فرص، أبرزها تسديدة بالوغون التي تصدى لها كورتوا في الدقيقة 82، ثم رأسية المهاجم نفسه التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 83، كما كادت تسديدة سيباستيان برهالتر في الدقيقة 79 أن تقلص الفارق.

وفي الوقت بدل الضائع، أنهى لوكاكو آمال أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع (+90+2)، بعدما تلقى تمريرة من فاناكن وسددها في الزاوية اليمنى، قبل أن يغادر بالوغون الملعب مباشرة ليشارك حاجي رايت بدلًا منه.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة وصعد إلى ربع النهائي، حيث يستعد لمباراة من العيار الثقيل أمام إسبانيا التي أقصت البرتغال من البطولة (1-0) مساء الاثنين.